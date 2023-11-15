Як легко очистити ручки плити від жиру без використання хімії
Забруднені жиром ручки плити може бути досить складно очищати. Як би ви не старалися, жирні плями можуть залишатися стійкими. UAportal підготував простий та ефективний спосіб, який допоможе впоратися з цією проблемою.
Лимон
Протягом десятиліть винахідливі господині покладалися на простий, але ефективний метод очищення ручок кухонних плит. Секрет полягає у використанні лимонів. Вичавивши лимонний сік у воду і намочивши губку в отриманому розчині, ви зможете легко відтерти жир з ручок плити.
Читайте також: На чому краще готувати їжу: переваги та недоліки індукційної плити
Оцет
Щоб покращити процес очищення, ви можете використовувати оцет. Однак перед тим, як наносити його на проблемні ділянки, важливо розбавити оцет водою і налити у пляшку з розпилювачем. Кислотні властивості оцту ефективно розчиняють жир у важкодоступних місцях, з якими лимон може не впоратися.
Дайте оцтовому розчину подіяти приблизно 10-20 хвилин, а потім обережно почистіть ручки плити щіткою. Ретельно промийте їх водою і витріть насухо.
Для постійного догляду регулярно протирайте ручки лимонним соком, коли на них з'являється жир. Так ви ефективно підтримуватимете ручки плити в чистоті та мінімізуєте потребу в агресивних хімічних розчинах.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як почистити мікрохвильову піч за 5 хвилин.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!