Як легко очистити решітки кухонної витяжки: корисні поради

Підтримувати решітку для витяжки в чистоті дуже важливо для забезпечення комфортного робочого простору на кухні. UAportal підготував ефективні способи, що допоможуть вам чистити витяжку набагато простіше.

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Содова паста

Ефективний метод очищення решітки для витяжки полягає у використанні содової пасти. Густу суміш отримаємо, змішавши півсклянки кухонної соди з кількома столовими ложками води.

Далі пасту наносимо на поверхню решітки і залишаєм приблизно на 15 хвилин. Потім поверхню слід протерти губкою або щіткою, щоб видалити жир і бруд, що накопичилися на ній. В кінці слід ретельно промити теплою водою і повністю висушити.

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Замочування в розчині

Ще один корисний спосіб очищення – це замочування в розчині. Змішайте рівні частини оцту і гарячої води в тазику. Замочування принаймні на одну годину допоможе розщепити бруд і жир. Потім слід почистити решітку щіткою, щоб видалити залишки засобу, а далі ретельно промити її і повністю висушити.

Лимонний сік

Для надання освіжаючого аромату та ефективного очищення можна використовувати лимонний сік. Розріжте лимон навпіл і натріть ним решітку, вичавлюючи його у міру того, як відбувається процес.

Природна кислотність лимона допоможе розчинити жир і кіптяву. Після натирання решітки слід залишити її на 10-15 хвилин, а потім почистити ще й губкою. Завершальний промив теплою водою і повне висихання надасть поверхні свіжий, блискучий вигляд.

Нагадаємо, раніше ми розповіли, як вимити вікна за допомогою йодного розчину. Зокрема, його можна приготувати вдома за кілька хвилин. Тоді як витрати на це мінімальні, проте результат точно вас вразить.

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