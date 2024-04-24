Як легко очистити килим від бруду: прості поради

UAportal розповів про ефективні лайфхаки для підтримки чистоти килимів. Ці прості способи полегшать вам прибирання.

Відновлення вм'ятин

Якщо покласти кілька кубиків льоду на вм'ятину, вони поступово розтануть і допоможуть волокнам килима відновити форму. Коли лід розтане, м'якою зубною щіткою або пальцями обережно розпушіть волокна килима.

Усунення неприємного запаху

Посипте щедрою кількістю соди всю поверхню килима і залиште її принаймні на 30 хвилин. За цей час сода поглине і нейтралізує будь-які небажані запахи. Після чого килим слід пропилососити, щоб видалити соду.

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Швидке видалення плям

Для швидкого і легкого видалення плям на килимі приготуйте суміш з рівних частин білого оцту і води в пляшці з розпилювачем. Розчин слід розпилити на забруднену ділянку і залишити на кілька хвилин, потім промокнути її чистою ганчіркою, поки пляма не зникне. Після цього ділянку слід промити холодною водою і витерти насухо паперовим рушником.

Нагадаємо, часто підлога страждає від нальоту, що не змивається звичайною водою. Однак не варто відразу витрачати кошти на хімічні засоби з магазину. Замість побутових хімічних засобів можна скористатися природним очисником для підлоги, зокрема лимоном.

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