Як легко очистити біле взуття: 3 дієвих способи

Біле взуття є досить універсальним і поєднується майже зі всіма стилями одягу. Але воно занадто швидко стає брудним і втрачає свою білосніжність. UAportal поділиться дієвими лайфхаками, як очистити його.

Сода та оцет

Для того щоб відбілити взуття, змішайте 1 столову ложку соди з 1 чайною ложкою води. Нанесіть суміш і полийте її білим оцтом. Залиште на 3-4 години, після чого взуття слід акуратно почистити щіткою або губкою.

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Лимонний сік

Щоб очистити біле взуття приготуйте розчин з 1 частини лимонного соку і 1 частини води. Нанесіть цю суміш на брудні ділянки і поставте під прямі сонячні промені на 2-3 години. Після чого помийте і дайте йому висохти.

Зубна паста й сода

Для відбілювання взуття змішайте 2 столові ложки зубної пасти і 1 столову ложку харчової соди. Цю суміш слід нанести за допомогою старої зубної щітки або губки. Залишіть взуття приблизно на 10-15 хвилин, а потім витріть надлишки пасти вологою ганчіркою і ретельно помийте його.

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