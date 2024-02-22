Як легко оновити білі кросівки: Корисні лайфхаки

Щоб зберегти первозданний вигляд білих кросівок, вам стануть у пригоді прості, але ефективні лайфхаки. UAportal підготував перевірені методи, які допоможуть оновити взуття.

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Чищення харчовою содою

Щоб почистити білі кросівки, слід приготувати пасту з соди та води. Використовуйте стару зубну щітку, щоб нанести пасту на брудні місця на кросівках втираючи суміш круговими рухами. Нанесену пасту слід залишити приблизно на 30 хвилин. Потім необхідно витерти пасту, а залишки видалити вологою ганчіркою. Потім просушіть кросівки на свіжому повітрі.

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Відбілювання оцтом

Змішавши оцет з водою в рівних частинах, ви отримаєте розчин для відбілювання. М'якою ганчіркою нанесіть суміш на кросівки, зосереджуючи увагу на пожовклих або знебарвлених ділянках. Після цього кросівки повинні висохнути на повітрі, щоб оцет освітлив і освіжив їх. Для стійких плям замочіть кросівки в оцтовому розчині, щоб підсилити ефект відбілювання.

Відбілювання сонячним світлом

Щоб відбілити кросівки, їх можна винести на вулицю в сонячний день і залишити на кілька годин під прямими сонячними променями. Ультрафіолетові промені сонця природним чином відбілюють і дезінфікують кросівки, видаляючи будь-які неприємні запахи і зміну кольору. Слід наглядати за кросівками, щоб запобігти надмірному опроміненню, особливо якщо вони мають кольорові акценти, які можуть вигоріти на сонці.

Нагадаємо, що запах зношеного взуття може бути неприємним і бентежним. Існують перевірені та випробувані методи, які допомагають зменшити та видалити неприємний запах із взуття.

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