Як легко і швидко прибрати оселю після новорічних свят: Ефективні поради

Свята залишають незліченні спогади і, звісно, чималий безлад, з яким потрібно впоратися. Якщо вам потрібно навести лад у квартирі після святкувань, не хвилюйтеся! UAportal підготував кілька нестандартних порад, які допоможуть заощадити час і зусилля, водночас забезпечивши ретельне виконання роботи.

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Трюк для чищення жалюзі

Чищення жалюзі може бути нудним завданням, але не хвилюйтеся. Візьміть вирівнювач для волосся і дві шкарпетки для цього хитрого трюку. Не потрібно нагрівати пристрій, просто проведіть нею між жалюзями, щоб без зусиль почистити їх.

Очищення ручок кухонних шаф

Приготуйте густу пасту з ложки рослинної олії та двох ложок харчової соди. Нанесіть цю суміш на ручки і попрощайтеся з брудом.

Догляд за лійкою для душу

Для швидкого і простого очищення лійки для душу змішайте в рівних частинах воду і оцет. Налийте суміш у поліетиленовий пакет і надійно зав'яжіть його навколо лійки, залишивши на десять-п'ятнадцять хвилин. Знявши пакет, промийте водою.

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Знежирення кухонних решіток

Боретеся з жирними решітками на плиті? Нашатирний спирт допоможе. Рясно нанесіть його на решітки і закрийте їх у вакуумному пакеті на 12 годин. Після цього ретельно промийте решітки водою.

Очищення ванни

Щоб відновити блиск у ванні, зробіть суміш з половини склянки харчової соди, чверті склянки перекису водню та однієї чайної ложки рідкого мила. Нанесіть цей розчин на поверхню ванни і ретельно витріть її.

Нагадаємо, ми писали про ще один цікавий китайський лайфхак, який допоможе легко позбутись пилу в квартирі.

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