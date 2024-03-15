Як уникнути неприємностей: речі, які не варто одягати

Енергетичний заряд, який накопичується в предметах нашого гардероба, може впливати на наше повсякденне життя. UAportal розповів, що варто про це знати.

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Змінюйте свій гардероб

Послідовне носіння одного і того ж одягу дозволяє енергетичній матриці попередніх днів затримуватися. Щоб уникнути повторення, бажано регулярно змінювати свої вбрання.

Будьте обережні з одягом померлого

Варто з обережністю ставляться до носіння одягу, який належав померлій людині. Вважається, що такі речі можуть нести в собі неприємності або хвороби свого попереднього власника. Щоб запобігти будь-якому потенційному негативному впливу, рекомендується або утилізувати їх, або спалити.

Уникайте одягу від незнайомців

Носіння одягу, який вам не належить, може призвести до непередбачуваних проблем. Існує ймовірність того, що ви можете ненавмисно перейняти нещастя або тягар попереднього власника. Щоб зменшити будь-які потенційні наслідки, краще триматися подалі від такого одягу.

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Очищення

Якщо придбання одягу з секонд-хенду є необхідним, настійно рекомендується ретельно випрати річ. Крім того, дайте новому вбранню деякий час побути у вашому гардеробі, щоб воно могло "прижитися" до нового оточення.

Обирайте одяг за статтю

Жінкам рекомендується уникати одягу від чоловіків. Вважається, що носіння таких речей потенційно може змінити поведінку людини, що призведе до більш різкого або грубого спілкування.

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