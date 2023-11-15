Як позбутися жиру на животі: ефективні поради

У цій статті UAportal підготував три прості поради, які допоможуть позбутися жиру на животі. Відкрийте для себе ефективні та незвичайні способи, які допоможуть досягти ваших фітнес-цілей.

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Використання лимонної води для детоксикації

Одна з порад для втрати жиру на животі – включення теплої лимонної води у свій щоденний раціон. Цей простий напій сприяє детоксикації, яка необхідна для здорової травної системи. Кислотність лимонів стимулює печінку виробляти більше жовчі, що допомагає розщеплювати жири і сприяє втраті ваги.

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Включення тренувань HIIT

Високоінтенсивні інтервальні тренування (HIIT) дуже ефективні для боротьби з жиром на животі. Вони охоплюють короткі серії інтенсивних вправ, за якими слідують короткі періоди відпочинку.

Дослідження показали, що тренування HIIT не тільки збільшують спалювання калорій під час вправ, але й прискорюють метаболізм, що призводить до подальшої втрати жиру після тренування. Принаймні три тренування HIIT на тиждень можуть суттєво сприяти зменшенню жиру на животі.

Пріоритетність сну

Достатня кількість сну має вирішальне значення для втрати жиру на животі. Під час сну ваше тіло відновлюється, в тому числі метаболізм жирових клітин.

Постійне недосипання порушує роботу гормонів, які беруть участь у регуляції апетиту, що посилює тягу до їжі і призводить до збільшення ваги. Щоб підтримати ваші цілі щодо втрати жиру на животі, встановіть послідовний графік сну тривалістю 7-8 годин щоночі та створіть заспокійливу процедуру відходу до сну.

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