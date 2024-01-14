Як позбутися затхлого запах у квартирі: 4 прості поради

UAportal розповів про основні методи усунення затхлого запаху та покращення якості повітря у квартирах. Від правильної вентиляції до використання природних поглиначів запахів – ці поради спрямовані на створення більш приємного житлового простору.

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Належна вентиляція

Правильна вентиляція має першорядне значення для усунення затхлого запаху у квартирі. Відчинення вікон і дверей дозволяє свіжому повітрю циркулювати й покращує якість повітря. Крім того, використання вентиляторів для посилення циркуляції також сприяє усуненню затхлості.

Глибоке очищення килимів та оббивки

Для усунення затхлого запаху необхідне ретельне чищення килимів та оббивки меблів. Використання пилососа для чищення або звернення до професійних послуг з чищення оббивки гарантує повне видалення будь-яких застарілих запахів. Регулярне прибирання меблів пилососом і парою є необхідною умовою для запобігання поверненню затхлості.

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Використання природних поглиначів запаху

Природні поглиначі запахів, такі як харчова сода та активоване вугілля, відіграють вирішальну роль у нейтралізації затхлого запаху у квартирі. Розставивши миски з содою або вугіллям у різних місцях на кілька днів, можна ефективно поглинути запах без використання хімічних засобів.

Використання очищувачів та осушувачів повітря

Інвестиції у високоякісний очищувач відіграють важливу роль у видаленні частинок, що містяться в повітрі й спричиняють затхлий запах. Крім того, використання осушувача регулює рівень вологості в приміщенні та запобігає накопиченню затхлого запаху, значно покращуючи якість повітря у квартирі.

Нагадаємо, раніше ми розповіли, як вимити вікна за допомогою йодного розчину. Зокрема, його можна приготувати вдома за кілька хвилин. Тоді як витрати на це мінімальні, проте результат точно вас вразить.

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