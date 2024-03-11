Як позбутися запаху смаженої риби: ефективні поради

Приготування смаженої риби може залишити неприємний запах у вашій оселі. UAportal підготував практичні та прості у виконанні рекомендації, які допоможуть швидко усунути запах у житловому приміщенні.

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Метод вентиляції

Одна з простих порад – використовувати вентиляцію на кухні. Увімкніть витяжку та відчиніть вікна, щоб рибний запах розвіявся.

Трюк з харчовою содою

Ще один ефективний спосіб боротьби із запахом смаженої риби – використання харчової соди. Просто поставте відкриту коробку з содою на кухні або біля місця приготування.

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Харчова сода природним чином нейтралізує аромати. Це робить її ефективним і доступним способом усунення рибного духу у квартирі.

Цитрусовий метод

Після приготування їжі можна закип'ятити в каструлі лимонну або апельсинову цедру, з паличками кориці та гвоздикою, щоб ефективно замаскувати запах риби, залишивши після себе чудові пахощі у житловому приміщенні.

Кавова гуща

Використання кавової гущі в якості поглинача запаху може ефективно усунути аромат смаженої риби у квартирі. Поставивши на кухні або у вітальні чашу зі свіжою меленою кавою, ви допоможете поглинути і нейтралізувати запахи.

Раніше UAportal писав про різні природні методи, які дозволяють швидко, ефективно та з мінімальною кількістю продуктів ароматизувати вашу кухню після смаження чи приготування їжі. Адже ці стійці запахи можуть затримуватися на тривалий час.

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