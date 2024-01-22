Як позбутися запаху секонд-хенду з одягу: 5 корисних порад

Одяг з секонд-хенду часто може мати неприємний запах, який важко усунути. UAportal розповів, що дотримуючись цих п'яти порад, ви зможете легко попрощатися з неприємним ароматом і з упевненістю насолоджуватися своїми знахідками.

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Оптимальне прання

Першим кроком у боротьбі з неприємними запахами є ретельне прання одягу. Переконайтеся, що ви використовуєте достатню кількість прального порошку та кондиціонера для білизни. Встановіть максимально допустиму температуру води і подумайте про те, щоб увімкнути додатковий цикл полоскання.

Провітрювання

Цей простий крок дозволяє свіжому повітрю циркулювати і допомагає видалити будь-які початкові запахи.

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Харчова сода

Якщо провітрювання неможливе, харчова сода може творити чудеса. Рясно посипте одяг содою і залиште на кілька годин. Вона ефективно поглине і нейтралізує неприємні запахи.

Нашатирний спирт

Ще один ефективний спосіб усунення неприємних запахів – замочування одягу в розчині нашатирного спирту. Змішайте одну або дві столові ложки нашатирного спирту з п'ятьма літрами теплої води і залиште одяг на деякий час, перш ніж приступати до звичайного прання.

Замочування в ароматичній солі

Перед тим, як випрати одяг із сильним запахом, спробуйте замочити його в ароматичній солі. Для замочування використовуйте приблизно один кілограм в теплій воді. Цей метод не тільки допомагає усунути неприємні запахи, але й наповнює тканину чудовим ароматом.

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