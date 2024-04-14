Як позбутися стійких жирних плям на шпалерах: 3 цікавих лайфхаки

Підтримувати стіни в оселі в ідеальному вигляді може бути непросто, особливо, якщо ви маєте справу зі стійкими жирними забрудненнями на шпалерах. UAportal підготував три практичних та ефективних лайфхаки для усунення цієї проблеми.

Оцет і вода

Простий розчин для чищення з використанням побутового оцту і води можна приготувати, змішавши рівні частини в пульверизаторі і добре збовтавши. Розчин слід розпорошити на жирні плями на шпалерах і залишити на кілька хвилин, щоб він проник у жир. Потім ділянку слід обережно промокнути чистою ганчіркою або губкою.

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Паста з харчової соди

Просто додайте в соду достатню кількість води, щоб утворилася густа паста, а потім нанесіть її на жирні плями на шпалерах, переконавшись, що уражена ділянка повністю покрита. Дайте їй повністю висохнути, а потім вологою ганчіркою акуратно видаліть її зі шпалер. Цей метод є делікатним і не пошкоджує покриття, що робить його безпечним і зручним варіантом для чищення.

Господарське мило і тепла вода

Для швидкого і простого вирішення проблеми можна змішати невелику кількість мила для посуду з теплою водою. Занурте губку або ганчірку в розчин і обережно відтирайте плями на шпалерах. Оскільки мило допомагає розщеплювати жир, а тепла вода полегшує його видалення, ділянку слід відтирати до тих пір, поки забруднення не зникне.

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