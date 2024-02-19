Як позбутися стійких плям на рушниках: Дієві засоби

Коли справа доходить до відновлення гарного стану рушників, ефективні методи є дуже важливими для розв'язання цієї проблеми. Від використання оцту та харчової соди до лимонного соку – UAportal розповів про прості та екологічні рішення.

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Оцтовий розчин

Необхідно приготувати рівну суміш білого оцту і води та занурити в цей розчин заплямовані рушники мінімум на 30 хвилин. Після замочування їх слід випрати у звичайному режимі за допомогою прального порошку. Крім того, до цього засобу можна додати кілька крапель ефірної олії для приємного аромату.

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Харчова сода

Ще один ефективний підхід до усунення стійких плям з рушників – використання харчової соди. З соди та води треба приготувати пасту, яку слід нанести безпосередньо на забруднені ділянки. Пасту слід обережно втирати в тканину, концентруючись на найбільш забруднених ділянках. Після цього її слід залишити принаймні на 15 хвилин, а потім випрати рушники у звичайному режимі.

Господарське мило

Простий, але ефективний спосіб боротьби зі стійкими плямами на рушниках – попередньо обробити їх господарським милом. Його слід наносити безпосередньо на забруднені ділянки, а тканину злегка потерти, щоб мило вбралося у волокна. Після цього попередньо оброблені рушники слід залишити на 10-15 хвилин, а потім випрати у звичайному режимі.

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