Як позбутися слимаків у саду: перевірені поради садоводів

Боротьба зі слимаками в садах може бути важким завданням. UAportal, рекомендує практичні та безпечні для довкілля заходи з боротьби зі шкідниками в саду.

Пивні пастки

Ефективним методом боротьби зі слимаками в саду можуть бути пивні пастки. Використання неглибоких контейнерів, наповнених пивом, заглиблених у землю, може привабити слимаків запахом. Важливо вибрати відповідний резервуар і закопати його так, щоб край знаходився на одному рівні з ґрунтом.

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Заселення природними хижаками

Ефективним способом контролювати популяцію слимаків є заселення саду природними хижаками, такими як жаби та птахи. Ці тварини природним чином харчуються слимаками, що дозволяє регулювати їхню чисельність. Дуже важливо будувати місця проживання, такі як ставки, щоб привабити цих хижаків і створити середовище для їхнього існування.

Висаджуйте різні культури в саду

Запровадження сівозміни в саду може ефективно порушити життєвий цикл слимаків і з часом зменшити їхню популяцію. Урізноманітнюючи види культур і чергуючи посадки, можна значно зменшити ймовірність того, що шкідники зможуть оселитися в саду.

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