Як позбутися шуму від холодильника: 3 ефективних лайфхаки

Якщо безперервний шум вашого холодильника порушує спокій в оселі, не хвилюйтеся. Щоб усунути цю поширену проблему, потрібно визначити першопричину надмірного шуму. UAportal підготував три перевірені лайфхаки, які допоможуть зробити ваш холодильник тихішим.

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Правильне розміщення

Холодильник не повинен бути щільно притиснутий до меблів, таких як тумбочки або шафи. Забезпечення достатнього простору навколо приладу значно знижує рівень шуму. Крім того, переконайтеся, що холодильник стоїть на рівній поверхні.

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Транспортні болти та вентилятор

Ще одним важливим кроком є перевірка холодильника на наявність транспортних болтів. Вони часто залишаються поза увагою під час встановлення, але з часом можуть ослабнути, що призведе до підвищення рівня шуму. Затягування або викручування болтів може суттєво покращити ситуацію.

Однак найпоширенішим джерелом шуму є брудний вентилятор. Регулярне чищення як внутрішніх компонентів холодильника, так і самого приладу може допомогти оптимізувати його роботу та ефективно знизити рівень звуку.

Правильне обслуговування

Впровадження послідовного технічного обслуговування є важливим для запобігання надмірного шуму в цілому. Окрім регулярного чищення та розморожування, приділяйте особливу увагу вентилятору.

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