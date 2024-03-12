Як позбутися пилу в оселі: 5 корисних порад від досвідчених господинь

Пил – одна із найпоширеніших проблем господинь. Проте UAportal розповів про кілька простих порад, дотримуючись яких ви можете значно зменшити накопичення бруду і зберегти свій дім у бездоганній чистоті.

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Прибирайте в правильному порядку

Щоб запобігти миттєвому запиленню поверхонь, важливо дотримуватися певного порядку прибирання. Почніть з протирання високих шаф, потім тумбочок і столів, і завершіть прибирання підлогою. Цей метод гарантує, що пил з верхніх поверхонь осяде до того, як ви приступите до нижніх.

Позбудьтеся зайвих предметів

Не секрет, що деякі предмети є магнітами для накопичення пилу. Перевірте свої полиці та подумайте про те, щоб прибрати з них дрібнички, які не мають ніякого практичного значення. Зменшивши кількість предметів, що збирають пил у вашому домі, ви мінімізуєте потенційні джерела його накопичення.

Підтримуйте оптимальний рівень вологості

Підтримка відповідного рівня вологості у вашому житловому просторі може допомогти зменшити кількість пилу. Прагніть до діапазону вологості не менше 40 відсотків, але не більше 50.

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Кондиціонер для білизни

Для додаткового захисту від пилу спробуйте протерти поверхні сумішшю з 20% кондиціонера для білизни та 80% води. Цей розчин створює бар'єр, який допомагає запобігти прилипанню дрібних частинок до поверхонь.

Нестандартні засоби для чищення

Щоб прибрати у важкодоступних місцях, використовуйте нестандартні засоби для чищення. Користуйтеся щітками, розробленими спеціально для таких складних місць, і протирайте штори в шкарпетці.

Для вузьких або тісних місць, які потребують прибирання пилососом, надягніть на вакуумну трубку рукав з туалетного паперу. Гнучка картонна конструкція дозволяє дістатися практично до будь-якої ділянки, забезпечуючи ретельне прибирання по всій оселі.

Нагадаємо, ми писали про ще один цікавий китайський лайфхак, який допоможе легко позбутись пилу в квартирі.

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