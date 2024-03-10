Як позбутися плям від праски на одязі: 3 корисних лайфхаки

Якщо ви вирішили вивести стійкі плями від праски з одягу, важливо використовувати практичні та ефективні методи. UAportal підготував три лайфхаки з використанням повсякденних кухонних інгредієнтів для усунення надокучливих забруднень.

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Лимонний сік

Корисним методом для видалення плям від праски з одягу є використання лимонного соку. Його слід вичавити на забруднену ділянку і залишити на кілька хвилин. Після цього вологою ганчіркою акуратно потріть пляму перед тим, як випрати одяг у звичайному режимі.

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Замочування в оцті

Ще один ефективний метод видалення плям від праски з одягу – замочування в оцті. Змішайте рівні частини білого оцту і води та занурте пляму в розчин приблизно на 30 хвилин. Після замочування пляму можна акуратно потерти щіткою з м'якою щетиною або ганчіркою, а потім ретельно прополоскати виріб.

Паста з харчової соди

Для стійких або застарілих плям можна використовувати пасту з харчової соди. Змішавши її з невеликою кількістю води, можна отримати густу пасту, нанести на забруднену ділянку і залишити на кілька годин або на ніч. Після цього пасту можна акуратно видалити вологою ганчіркою перед тим, як прополоскати виріб.

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