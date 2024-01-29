Як позбутися плям від поту та дезодоранту: 5 ефективних порад

Коли справа доходить до боротьби з непривабливими плямами від поту та дезодоранту, немає потреби витрачатися на дорогі хімічні засоби. UAportal розповів, що замість цього ви можете покластися на повсякденні предмети побуту.

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Капронові шкарпетки або колготки

Для одягу темних кольорів прості капронові шкарпетки або колготки можуть творити чудеса. Акуратно потріть уражену ділянку тканиною і спостерігайте, як сліди дезодоранту зникають.

Лимонний сік

Зі свіжими плямами можна легко впоратися за допомогою лимонного соку. Видавіть невелику кількість соку на пляму і залиште на 2-10 хвилин (залежно від ступеня забруднення). Після цього прополощіть виріб у прохолодній воді.

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Засіб для миття посуду

Попрощайтеся з білими слідами від дезодоранту та жовтими плямами від поту за допомогою рідини для миття посуду. Нанесіть невелику кількість засобу на вологу губку і обережно потріть нею уражену ділянку. Залиште на 30-60 хвилин, перш ніж прати сорочку або футболку вручну.

Сіль і господарське мило

Зробіть потужний розчин для виведення плям, змішавши воду і сіль. Втирайте суміш у пляму, а потім замочіть річ у розчині води та господарського мила на 15 хвилин. Нарешті, закиньте його в пральну машину для ретельного очищення.

Харчова сода

Використовуйте очищувальну властивість харчової соди, зробивши з неї густу пасту з водою. Нанесіть її на плями і обережно потріть їх щіткою, перш ніж прополоскати одяг у прохолодній воді.

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