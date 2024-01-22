Як позбутися плям від нальоту у ванній кімнаті та на кухні: 3 простих лайфхаки

Підтримання чистоти у ванній кімнаті та на кухні є пріоритетом для багатьох господинь. Від непривабливого білого нальоту на сантехніці до брудних плям на кахлі – важливо знайти ефективні рішення для очищення. UAportal підготував три лайфхаки, які допоможуть вам впоратися з цими надокучливими забрудненнями.

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Оцет

Оцет – природний засіб для видалення стійкого вапняного нальоту з кераміки. Додайте 200 грамів оцту в каструлю і нагрівайте його, поки він не досягне температури близько 40 градусів.

Потім нанесіть розчин на уражені ділянки, наприклад, на унітаз, і залиште його на 12 годин. Це дозволить оцту подіяти на стійкі плями і розщепити їх. Не забудьте ретельно змити розчин після закінчення зазначеного часу.

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Борна кислота

Коли справа доходить до ефективної боротьби з плямами, борна кислота є чудовим варіантом. Вона не тільки легко видаляє вапняні відкладення у ванній кімнаті та на кухні, але й має чудові дезінфікуючі властивості.

Щоб посилити її ефективність, додайте до суміші трохи лимонного соку. Нанесіть розчин борної кислоти на раковину, унітаз та кахель і залиште на 10 годин. Після цього змийте рештки, і ви отримаєте блискучу чисту поверхню.

Лимонна кислота

Для початку приготуйте розчин, змішавши 60 грамів лимонної кислоти з 0,5 літрами теплої води. Нанесіть засіб безпосередньо на ділянки з плямами або відкладеннями і залиште на деякий час.

Для більш стійких вапняних плям покладіть зверху губку, змочену в суміші лимонної кислоти, приблизно на 15 хвилин. Після цього змийте розчин, і ви побачите бездоганну поверхню, позбавлену стійких плям від води.

Нагадаємо, раніше ми писали про ще декілька простих порад, які допоможуть самостійно прочистити засмічену раковину.

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