Як позбутися цвілі у ванній кімнаті: ефективні способи

Вжиття заходів для запобігання та видалення плісняви у ванній кімнаті є важливим для підтримки здорового та чистого житлового простору. UAportal розібрався, як ефективно боротися з цією проблемою.

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Використання оцту і харчової соди

Суміш рівних частин оцту і води, розпорошена на запліснявілу поверхню, в поєднанні з посипанням содою для відтирання плям, є не тільки ефективним, але й економічно вигідним і екологічно чистим способом. Цей метод використовує природні протигрибкові властивості оцту, які сприяють знищенню цвілі, тоді як харчова сода слугує м'яким абразивом, полегшуючи видалення непривабливих плям, спричинених цвіллю.

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Правильна вентиляція

Належна вентиляція має вирішальне значення для запобігання появі цвілі у ванній кімнаті. Рекомендується використовувати витяжний вентилятор або залишати двері у ванній кімнаті прочиненими після душу, щоб волога могла виходити назовні.

Регулярне прибирання

Регулярне прибирання необхідне, щоб запобігти появі цвілі. Для ретельного очищення поверхонь у ванній кімнаті, включаючи плитку, затірку, ванну та всі прилеглі зони, необхідно використовувати засоби, що знищують плісняву, щоб ретельно очистити їх.

Також слід приділити увагу ділянкам, схильним до впливу вологи, таким як шторки для душу та нижня частина дверей душової кабіни, щоб забезпечити комплексне очищення.

Нагадаємо, що духова шафа, мабуть, один із найважчих побутових приладів для чищення. Сліди бруду, жиру і залишки їжі накопичуються після кожного приготування і забивають її стінки. На щастя, є простий спосіб видалити їх без зусиль.

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