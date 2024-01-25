Як позбутися плісняви у квіткових вазонах: Три прості способи

Боретеся з пліснявою у вазонах? UAportal розповів про ефективні стратегії для розв'язання цієї проблеми природними та економічно вигідними способами.

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Перекис водню

Одна з ефективних порад для позбавлення від цвілі у вазонах – використання перекису водню. Суміш однієї частини перекису водню з чотирма частинами води можна нанести на уражені ділянки за допомогою пульверизатора. Якщо залишити на кілька хвилин, а потім зішкребти щіткою, можна ефективно видалити стійкі плями цвілі.

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Належний дренаж і вентиляція

Однією з найважливіших порад щодо запобігання появі цвілі у вазонах є забезпечення належного дренажу та вентиляції. Цвіль процвітає у вологому, погано провітрюваному середовищі, що підкреслює необхідність гарантувати, що горщики мають достатню кількість дренажних отворів і не стоять у воді. Крім того, забезпечення достатньої циркуляції повітря може запобігти накопиченню надмірної вологи, яка сприяє росту цвілі.

Використання оцтового розчину

Ще одним високоефективним методом позбавлення від цвілі у вазонах є використання оцтового розчину. Суміш однієї частини білого оцту з чотирма частинами води, слід розпилити на уражені ділянки й залишити на кілька годин, після чого промити горщики чистою водою і дати їм висохнути.

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