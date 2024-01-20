Як позбутися плісняви на стелі та стінах: 3 корисні лайфхаки

Пліснява може швидко перетворити затишну та комфортну оселю на нездорове середовище. Цей настирливий грибок не лише псує естетику вашого житла, але й може викликати алергію, респіраторні захворювання та негативно впливати на загальне самопочуття. UAportal розповів про три ключові кроки, які допоможуть вам у цьому.

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Усуньте джерело

Перш ніж боротися з видимою пліснявою, важливо усунути першопричину. Докладіть зусиль, щоб знизити рівень вологості, забезпечивши належну вентиляцію та використовуючи осушувачі повітря. Крім того, герметизуйте тріщини та ізолюйте проблемні місця, щоб запобігти накопиченню конденсату.

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Підготовка перед обробкою

Перш ніж обробляти уражену ділянку, переконайтеся, що вона підготовлена. Почніть з обережного шліфування або використання грубої щітки для видалення верхнього шару забрудненої поверхні. Цей крок допоможе створити ідеальну основу для лікування.

Потім обережно нанесіть на очищену ділянку спеціалізовані протигрибкові розчини з дезінфікуючими властивостями. Вони ефективно впливають на плісняву та нейтралізують її.

Повторюйте

Спори плісняви завжди присутні і можуть з'явитися знову. Щоб запобігти цьому, повторіть процес обробки один або два рази протягом місяця. Застосовуючи такий ретельний підхід, ви зможете ефективно запобігти потенційному повторному зараженню.

Нагадаємо, що духова шафа, мабуть, один із найважчих побутових приладів для чищення. Сліди бруду, жиру і залишки їжі накопичуються після кожного приготування і забивають її стінки. На щастя, є простий спосіб видалити їх без зусиль.

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