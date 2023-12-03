Як позбутися цвілі та неприємного запаху з пральної машини: ефективні поради
UAportal розповів про практичні та натуральні способи усунення плісняви та неприємних запахів у пральній машині. Ці поради допоможуть вам підтримувати чистоту машини.
Використання оцту
Одна з ефективних порад для усунення цвілі та неприємного запаху з пральної машини – це використання оцту. Просто залийте дві склянки білого оцту в дозатор миючого засобу і запустіть цикл гарячого прання. Цей натуральний засіб допоможе вбити бактерії та освіжити машину.
Читайте також: Чому не можна прати речі у гарячій воді
Використання харчової соди
Почніть з очищення гумового ущільнювача сумішшю теплої води та господарського мила. Потім насипте пів склянки соди в барабан і запустіть цикл гарячого прання без одягу. Сода ефективно нейтралізує стійкі запахи і залишить пральну машину свіжою.
Використання ефірних олій
Щоб отримати натуральний та освіжаючий аромат, додайте у пральну машину ефірні олії. Після очищення гумового ущільнювача і запуску циклу гарячого прання нанесіть кілька крапель улюбленої ефірної олії на ганчірку і киньте її в барабан.
Тепло від циклу прання вивільнить запашний аромат, просочуючи ним ваш одяг. Серед популярних олій для свіжого запаху білизни – лавандова, лимонна та евкаліптова.
Нагадаємо, ми вже писали, скільки прального порошку потрібно сипати в пральну машинку.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!