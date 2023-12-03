Як позбутися цвілі та неприємного запаху з пральної машини: ефективні поради

UAportal розповів про практичні та натуральні способи усунення плісняви та неприємних запахів у пральній машині. Ці поради допоможуть вам підтримувати чистоту машини.

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Використання оцту

Одна з ефективних порад для усунення цвілі та неприємного запаху з пральної машини – це використання оцту. Просто залийте дві склянки білого оцту в дозатор миючого засобу і запустіть цикл гарячого прання. Цей натуральний засіб допоможе вбити бактерії та освіжити машину.

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Використання харчової соди

Почніть з очищення гумового ущільнювача сумішшю теплої води та господарського мила. Потім насипте пів склянки соди в барабан і запустіть цикл гарячого прання без одягу. Сода ефективно нейтралізує стійкі запахи і залишить пральну машину свіжою.

Використання ефірних олій

Щоб отримати натуральний та освіжаючий аромат, додайте у пральну машину ефірні олії. Після очищення гумового ущільнювача і запуску циклу гарячого прання нанесіть кілька крапель улюбленої ефірної олії на ганчірку і киньте її в барабан.

Тепло від циклу прання вивільнить запашний аромат, просочуючи ним ваш одяг. Серед популярних олій для свіжого запаху білизни – лавандова, лимонна та евкаліптова.

Нагадаємо, ми вже писали, скільки прального порошку потрібно сипати в пральну машинку.

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