Як позбутися неприємних запахів у квартирі: 4 корисні поради

Неприємні запахи можуть проникати навіть у найчистіші оселі. Приготування їжі, вологість та засміченість каналізації – ось лише кілька причин їх появи. UAportal підготував кілька простих, але ефективних порад, які допоможуть позбутися цієї проблеми.

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Харчова сода

Неприємні запахи їжі проникають у вашу кухню? Просто помістіть кілька щедрих ложок соди в чашу мультиварки і додайте води. Закрийте кришку та активуйте режим "Підігрів". Оскільки пристрій виділяє м'які пари, він допомагає нейтралізувати небажані аромати.

Гвоздика

Наповніть гвоздикою маленькі мішечки, зроблені зі звичайних паперових серветок, і покладіть їх всередину взуття. Вона творить чудеса в боротьбі з неприємними запахами, залишаючи після себе чудовий і пряний аромат.

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Гель для прання

Хто б міг подумати, що з гелю для прання можна зробити чудовий освіжувач для туалету? У невелику склянку покладіть кілька ватних дисків і додайте 1 столову ложку рідкого прального порошку. Поставте ємність у приховане місце, і освіжувач наповнить вашу ванну кімнату стійким, приємним ароматом на 2-3 дні.

Автомобільний освіжувач

Закріпіть автомобільний освіжувач, бажано в картонній упаковці, на внутрішній стороні смітника за допомогою мотузки. Це вправно усуває будь-які застарілі неприємні запахи, що виходять зі смітника, забезпечуючи постійну свіжість і привабливу атмосферу.

Раніше UAportal писав про різні природні методи, які дозволяють швидко, ефективно та з мінімальною кількістю продуктів ароматизувати вашу кухню після смаження чи приготування їжі. Адже ці стійці запахи можуть затримуватися на тривалий час.

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