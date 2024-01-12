Як позбутися неприємних запахів на кухні: 5 корисних порад

Підтримання чистоти та свіжого запаху на кухні є запорукою приємних вражень. Однак певні ситуації можуть призвести до появи небажаних ароматів. Підгоріла їжа, стійкий запах сміття чи інші неприємні аромати – UAportal підготував п'ять корисних порад, які допоможуть вам позбутися їх без зайвого клопоту.

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Відро для сміття

Якщо проблема пов'язана зі сміттєвим відром, дуже важливо ретельно очистити його за допомогою миючого засобу. Після очищення посипте дно відра харчовою содою. Сода діє як поглинач запахів, ефективно їх нейтралізуючи.

Запах підгорілої їжі

Щоб усунути запах підгорілої їжі, спробуйте додати в каструлю невелику кількість води, а потім пару чайних ложок харчової соди, лимонний сік і кілька крапель ефірної олії. Доведіть суміш до кипіння і залиште на повільному вогні приблизно на 15 хвилин.

Кава

Якщо ваша кухня чиста і добре провітрюється, але неприємний запах не зникає, заварювання ароматної кави або обсмажування кавових зерен може допомогти. Наповніть кухню привабливим ароматом, який допомагає ефективно маскувати інші небажані запахи.

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Шкірки цитрусових

Не викидайте шкірки цитрусових, вони чудово освіжають кухню. Помістіть шкірки в киплячу воду на 15 хвилин, щоб вивільнити приємний фруктовий аромат, що в кінцевому підсумку усуне небажані запахи.

Запах з холодильника

Якщо джерелом неприємного запаху є ваш холодильник, почніть з видалення зіпсованих продуктів. Потім очистіть внутрішню частину холодильника сумішшю оцту, води та харчової соди. Зосередьтеся на протиранні полиць цим розчином.

Як додатковий захід, поставте на одну з полиць відкриту чашку, наповнену содою. Вона ефективно поглинає зайві запахи. Не забувайте щотижня замінювати стаканчик на новий.

Раніше UAportal писав про різні природні методи, які дозволяють швидко, ефективно та з мінімальною кількістю продуктів ароматизувати вашу кухню після смаження чи приготування їжі. Адже ці стійкі запахи можуть затримуватися на тривалий час.

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