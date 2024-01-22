Як позбутися неприємних запахів на кухні: 3 корисні лайфхаки

Підтримання чистоти на кухні може бути досить непростим завданням для кожної господині. Боротьба зі стійкими запахами додає ще один рівень складності до рутинного прибирання. UAportal підготував три перевірені лайфхаки, які допоможуть позбутися цих проблем.

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Обробна дошка

Поширеною помилкою є думка, що тільки дерев'яні дошки вбирають бруд і запахи. Насправді бактерії можуть накопичуватися на будь-якій поверхні, в тому числі на пластикових і скляних дошках.

Наполегливо рекомендуємо для нейтралізації запахів створити суміш лимонного соку і солі. Кислотність усуне неприємний запах, а абразивний характер частинок солі сприятиме ретельному очищенню.

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Холодильник

Запах з холодильника часто з'являється нізвідки. Незалежно від того, чи це пов'язано з неправильним розміщенням продуктів, чи з недбалим ставленням до чистоти, проблема потребує негайного вирішення.

Простим, але ефективним засобом боротьби з неприємними запахами є використання оцтового розчину. Приготуйте суміш, змішавши оцет і воду у співвідношенні 1:10 та змочіть цим розчином ганчірку і протріть усі внутрішні стінки і полиці холодильника. Залиште дверцята холодильника відчиненими, доки запах оцту повністю не вивітриться.

Відро для сміття

Є простий спосіб запобігти появі неприємних запахів у відрі для сміття. Покладіть на дно трохи харчової соди або котячого наповнювача. Ці поглиначі запахів творять чудеса в нейтралізації небажаних ароматів. Просто не забувайте замінювати їх вчасно для досягнення оптимального результату.

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