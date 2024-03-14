Як позбутися неприємного запаху вогкості у взутті: 5 корисних порад

Прості, але ефективні поради для боротьби з неприємним запахом взуття дають можливість сподіватися на краще тим, хто бореться з цією проблемою. UAportal розповів про п'ять способів, які можна застосувати на практиці.

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Харчова сода та ефірні олії

Щедро посипте содою всередині взуття, забезпечуючи повне покриття. Для максимального поглинання запаху слід залишити взуття на ніч, а надлишки порошку можна витрусити вранці. Для приємного аромату можна додати до соди кілька крапель ефірних олій, наприклад, чайного дерева або лаванди, перед тим, як розсипати її всередині взуття.

Заморожування

Ще один ефективний метод усунення неприємного запаху вогкості у взутті – заморожування. Помістіть його в герметичний поліетиленовий пакет, а потім покладіть його в морозильну камеру на ніч. Низькі температури знищать бактерії, що викликають неприємний запах, ефективно усуваючи його.

Оцет

Альтернативним підходом є створення розчину з рівних частин оцту та води. Злегка збризніть розчином внутрішню частину взуття і дайте йому повністю висохнути на повітрі. Оцет нейтралізує запахи, поки взуття сохне.

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Сонячне світло і свіже повітря

Проста порада – виставити взуття на вулицю під прямі сонячні промені, які допоможуть знищити бактерії та висушити будь-яку вологу. Після цього дайте йому вивітритися в добре провітрюваному приміщенні, щоб усунути будь-які застарілі запахи.

Вугільні дезодоранти

Корисна і проста порада – покладіть вугільні дезодоранти всередину взуття. Вугілля має природні абсорбуючі властивості, які ефективно усувають неприємні запахи.

Нагадаємо, що запах зношеного взуття може бути неприємним і бентежним. Існують перевірені та випробувані методи, які допомагають зменшити та видалити неприємний запах із взуття.

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