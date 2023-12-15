Як позбутися неприємного запаху із шафи: Дієві поради

При появі затхлого запаху в гардеробі, впровадження ефективних стратегій має вирішальне значення для швидкого вирішення проблеми. UAportal підготував декілька дієвих лайфхаків, що допоможуть вам видалити неприємний запах.

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Абсорбція харчовою содою

Щоб позбутися затхлого запаху в гардеробі, можна використати харчову соду. Насипте її на дно шафи, щоб вона поглинула запах. Перед тим, як пилососити, залиште на кілька днів. Природні властивості харчової соди поглинати запахи допоможуть усунути небажаний запах у шафі.

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Очищення деревним вугіллям

Ще один спосіб усунення затхлого запаху в шафі – використання активованого вугілля або вугільних брикетів. Помістивши їх у контейнер у шафі, можна очистити повітря та поглинути запахи. Залиште їх у шафі на тиждень, і затхлий запах повинен зникнути

Саше зі свіжим ароматом

Практична порада для усунення затхлого запаху в гардеробі – створити саше (тканинний мішечок з ароматизаторами всередині), наповнений свіжими пахучими травами або їх комбінаціями. Його можна повісити всередині шафи. Природний аромат трав допоможе замаскувати затхлий запах і зберегти свіжість гардероба.

Нагадаємо, що UAportal підготував кілька простих порад, які допоможуть швидко та ефективно очистити ванну. Знадобляться харчова сода, оцет та лимонний сік.

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