Як позбутися неприємного запаху з холодильника: Корисні поради

Дізнайтеся про прості та практичні методи усунення неприємного запаху з холодильника за допомогою звичайних побутових засобів. Від використання харчової соди до застосування лимонного соку – UAportal розповів, як боротися з цією проблемою.

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Прибирання

Якщо ви помітили неприємний запах з холодильника, насамперед потрібно вилучити всі старі або зіпсовані продукти та ретельно почистити полиці й шухляди. Це допоможе усунути джерело запаху і запобігти його подальшому поширенню.

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Харчова сода

Для усунення неприємного запаху з холодильника можна створити розчин харчової соди й води. Змішавши одну столову ложку соди з чвертю склянки води в місткості й залишивши її відкритою в холодильнику на 24 години, ви допоможете поглинути й нейтралізувати запахи, в результаті чого холодильник буде пахнути свіжістю.

Кавова гуща

Кавова гуща також відома своїми властивостями поглинати запахи. Поставивши миску з нею в холодильник, ви зможете нейтралізувати будь-які неприємні запахи й забезпечити свіжий та приємний аромат.

Лимонний сік

Нарешті, холодильник можна освіжити, протерши внутрішні поверхні сумішшю води та лимонного соку. Це не тільки допоможе усунути будь-які застарілі запахи, але й залишить після себе цитрусовий аромат, який допоможе зберегти в холодильнику запах чистоти та свіжості.

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