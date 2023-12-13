Як позбутися неприємного запаху з холодильника: Ефективні поради

Холодильник – це серце кухні, де зберігаються продукти, з яких складається наш повсякденний раціон. Проте часом у ньому може з'явитися неприємний запах, який може вплинути на смак продуктів. UAportal дізнався, як зберегти свіжість і позбутися цього небажаного аромату в холодильнику.

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Сила харчової соди

Помістивши в холодильник відкриту коробку з харчовою содою, можна ефективно позбутися неприємних запахів. Для додаткового підсилення ефекту до соди можна додати кілька крапель ефірної олії, яка випромінює свіжий, приємний аромат.

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Використання кавової гущі

Кавова гуща може залишити в холодильнику свіжий запах. Важливо замінювати її кожні два тижні, щоб підтримувати свіжість.

Розчин ванільного екстракту

Ватний диск або шматочок тканини, змочений ванільним екстрактом, можна покласти в холодильник. Солодкий, заспокійливий аромат ванілі наповнить холодильник, ефективно усуваючи будь-які небажані запахи, особливо від продуктів з сильним запахом.

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