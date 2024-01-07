Як позбутися неприємного запаху та вологи у взутті: 5 цікавих порад

Дізнайтеся про найбільш ефективні та натуральні методи усунення неприємного запаху та вологи зі взуття. UAportal розповів про 5 практичних порад, які вам допоможуть.

Відео дня

Харчова сода

Харчова сода може ефективно усунути неприємний запах і вологу у взутті. Посипте щедрою кількістю соди кожну пару і залиште на ніч. Волога вбереться, а запах нейтралізується.

Читайте також: Як почистити шкіряне взуття, щоб воно виглядало як нове

Мішечки з вугіллям

Ще один ефективний метод боротьби з неприємним запахом і вологою у взутті – використання вугільних мішечків. Ці мішечки призначені для поглинання зайвої вологи та усунення небажаних запахів. Залиште їх у взутті на ніч.

Заморожування

Менш відомим, але ефективним методом усунення запаху і вологи у взутті є метод заморожування. Помістіть його в герметичний поліетиленовий пакет, а потім в морозильну камеру на ніч. Холодна температура вб'є бактерії, що викликають неприємний запах.

Ефірні олії

Додайте кілька крапель на ватний диск і покладіть його всередину кожного черевика. Приємний аромат ефірних олій замаскує будь-які небажані запахи.

Нагадаємо, що запах зношеного взуття може бути неприємним і бентежним. Існують перевірені та випробувані методи, які допомагають зменшити та видалити неприємний запах із взуття.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!