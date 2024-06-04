Як позбутися від неприємного часникового запаху: прості та швидкі поради

Стійкий запах часнику може спричинити неприємні відчуття, але є ефективні натуральні засоби, що освіжають дихання. UAportal підготував прості та ефективні рішення для боротьби з сильним ароматом з рота.

Вживання петрушки

Один з ефективних способів нейтралізувати аромат – пожувати кілька листочків свіжої петрушки після їжі. Зелень цієї рослини містить високий рівень хлорофілу, який допомагає дезодорувати запах з рота.

Просто пожувавши невелику кількість петрушки, можна ефективно освіжити дихання і зменшити неприємний аромат. Це простий і натуральний засіб, який працює краще, ніж зубна паста.

Читайте також: Голівудська посмішка: які кольори помади роблять зуби білішими

Насолоджуйтесь яблуком

До складу фрукта входять природні ензими, які допомагають розщеплювати сполуки, що викликають аромат, зменшуючи його силу. Вони також мають високий вміст води, що сприяє гігієні порожнини рота та освіжає подих. Цей натуральний засіб є більш ефективною альтернативою звичайним освіжувачам дихання.

Пийте зелений чай

Випити чашку зеленого чаю після вживання часнику – чудовий спосіб нейтралізувати сильний аромат. Адже у даного напою є природні антибактеріальні властивості, які допомагають боротися з бактеріями в роті, що спричиняють аромат.

Крім того, антиоксиданти, що містяться в зеленому чаї, сприяють кращому самопочуттю порожнини рота і можуть освіжити дихання завдяки своїм ароматичним властивостям. Це просте і приємне рішення, яке працює краще, ніж зубна паста чи жувальні цукерки.

Нагадаємо, ми вже писали, яка помада старить.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!