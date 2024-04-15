Як позбутися накипу в чайнику: 5 практичних порад

Боротьба з накипом у чайнику може бути складним завданням. UAportal розповів, що існує кілька ефективних методів для вирішення цієї проблеми.

Оцет і водний розчин

Чайник слід залити розчином оцту та води і залишити на годину-дві. Після цього його слід прокип'ятити і дати йому охолонути. Нарешті, чайник слід ретельно промити чистою водою, щоб видалити залишки вапняного нальоту.

Лимон і харчова сода

Насамперед потрібно вичавити сік лимона і додати столову ложку харчової соди, щоб утворилася паста. Потім її втирають в уражену вапняним нальотом ділянку чайника і залишають на 15-20 хвилин. Згодом його слід ретельно промити, щоб видалити пасту і вапняний наліт.

Розчин лимонної кислоти

Для цього лайфхаку потрібно змішати кілька столових ложок порошку лимонної кислоти з теплою водою і додати в чайник. Потім розчин варто залишити на кілька годин, в ідеалі – на ніч, а потім змити. Лимонна кислота ефективно розчиняє вапняний наліт, роблячи чайник чистим.

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Окріп і оцет

Простий, але ефективний спосіб боротьби з вапняним накипом полягає в тому, щоб наповнити чайник рівними частинами води та оцту і закип'ятити розчин. Після охолодження його слід ретельно промити, щоб видалити залишки накипу.

Засіб для видалення накипу

У важких випадках може знадобитися комерційний засіб, спеціально розроблений для розчинення та видалення накипу. Використовуючи його, важливо дотримуватися інструкцій виробника для досягнення оптимальних результатів.

Нагадаємо, якщо регулярно не чистити чайник, нальоту стане так багато, що прилад згорить. Ми розбиралися, як боротись з даною проблемою.

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