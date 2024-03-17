Як позбутися накипу на прасці без зусиль

UAportal підготував перевірені рішення для швидкого очищення праски від накипу. Ці прості у виконанні методи допоможуть вашій прасці працювати як новій.

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Оцтовий розчин

Розчин готується шляхом змішування рівних частин води та білого оцту в пульверизаторі. Потім його слід розпорошити на пластину праски, залишити на кілька хвилин, і протерти чистою ганчіркою, щоб видалити наліт.

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Після цього праску слід наповнити водою та увімкнути на максимальну потужність відпарювання. Це допоможе позбутися залишків розчину у вентиляційних отворах.

Паста з харчової соди

Спочатку потрібно змішати невелику кількість води з харчовою содою, щоб утворилася паста. Далі нанести її на поверхню праски.

М'якою серветкою обережно зчистити наліт і нагар та протирти пластину вологою тканиною, щоб видалити залишки пасти. Після цього слід провести праскою по тканині, щоб переконатися у повному видаленні всіх залишків.

Лимонний сік

Щоб виконати цей метод, потрібно розрізати лимон навпіл і вичавити його сік у миску. Потім занурити ганчірку в рідину і протерти нею пластину праски.

Після цього слід залишити лимонний сік на кілька хвилин, а тоді протерти пластину вологою ганчіркою. Нарешті, слід наповнити праску водою і нагріти її в максимальному режимі, щоб видалити залишки лимонного соку з вентиляційних отворів.

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