Як позбутися надокучливого пилу у вашому домі: 3 корисних лайфхаки

Застосування практичних лайфхаків може значно зменшити рівень пилу у вашій оселі, сприяючи створенню більш чистого та здорового житлового простору. UAportal розповів, що варто робити, щоб досягти відмінного результату.

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Використання серветки з мікрофібри

Для швидкого та ефективного видалення пилу з різних поверхонь слід мати під рукою серветку з мікрофібри. Вона має електростатичний заряд, який притягує частинки пилу, не даючи їм розсіюватися назад у повітря. Такі поверхні, як меблі, стільниці та електронні екрани, можна легко протерти сухою ганчіркою з мікрофібри, щоб видалити пил, не спричиняючи його розповсюдження.

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Регулярне прибирання пилососом

Регулярне прибирання – важливий крок у боротьбі з накопиченням пилу у вашій оселі. Пилосос, оснащений HEPA-фільтром, має важливе значення для ефективного вловлювання та утримання частинок бруду, а не для їх перерозподілу. Під час регулярного прибирання зосередьтеся на місцях з високим рівнем накопичення пилу, таких як килими, килимки та оббивка меблів.

Очищення повітря

Використовуйте очищувач повітря як основний засіб для усунення частинок пилу з повітря у вашому домі. Щоб забезпечити чистіше повітря, встановлюйте очищувач у місцях, де ви часто буваєте, наприклад, у вітальні або спальні.

Нагадаємо, раніше ми розповіли, як вимити вікна за допомогою йодного розчину. Зокрема, його можна приготувати вдома за кілька хвилин. Тоді як витрати на це мінімальні, проте результат точно вас вразить.

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