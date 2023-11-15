Як позбутися надокучливого хрону на городі: ефективні поради

Хрін є чудовою приправою для консервації, якщо вирощувати його в невеликих кількостях, але також він може бути надокучливою рослиною на городі. Виведення хрону може бути складним завданням через його стійку та розгалужену кореневу систему. Однак, UAportal дасть декілька корисних порад, завдяки яким, ви зможете позбутися цієї рослини.

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Однією з поширених помилок є спроба викопати хрін лопатою, оскільки рослина швидко повертається. Це пов'язано з тим, що навіть невелика частина кореня, залишена в ґрунті, може відростати, а коріння може розтягнутися до 7 метрів в глибину.

Спосіб з вилами

Найефективнішим методом видалення хрону з городу є механічний підхід, який забезпечує повне видалення кореневої системи. Замість лопати використовуйте вила, щоб обережно підкопати кореневище, а потім акуратно витягнути всю рослину.

Хімічні розчини

Можна скористатися іншим методом – застосувати хімічні розчини, щоб "отруїти" хрін і дозволити йому засохнути. При використанні гербіцидів важливо точно дотримуватися інструкцій і захищати тіло за допомогою масок та рукавичок.

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Метод затемнення

У випадках, коли хрін росте окремо, не серед овочевих грядок, для його знищення можна застосувати метод затемнення. Цей підхід працює для будь-якого типу рослин. Просто накрийте ділянку, де росте хрін, матеріалом, що не пропускає світло, наприклад, руберойдом, шифером, чорною плівкою або непрозорою тканиною. Без доступу сонячного світла хрін в'яне і з часом зникає.

Народні способи для боротьби з хріном

Для тих, хто вважає за краще уникати хімікатів, у боротьбі з хріном можуть бути ефективними кілька народних засобів. Один з варіантів – створити настоянку з гною або коров'яку та води. Розведіть їх у співвідношенні 1:5 і рясно полийте сумішшю кожен кущ хрону. Властивості свіжого гною прискорять загибель бур'яну.

Щоб запобігти відростанню хрону в наступні сезони, ви можете використовувати нітратні добрива. Почніть з видалення листя хрону протягом літніх місяців, щоб обмежити ріст. У другій половині сезону щедро підживлюйте хрін нітратами до перших заморозків. Таке підживлення змусить корінь хрону інтенсивно рости, що забезпечить його загибель взимку, оскільки він замерзне і не доживе до весни.

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