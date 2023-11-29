Як позбутися мошок в будинку: поради для господарок

Боротьба з мошками в будинку може стати справжнім випробуванням для будь-якої господині. Ці непрохані гості можуть завдати немалої незручності. UAportal розповідає про три ефективні поради та стратегії, які допоможуть в боротьбі з ними.

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Природний репелент від мошок

Використання природних репелентів (речовин, що відлякують комах) може допомогти позбутися мошок у квартирі. Рослини, такі як лаванда, лимонник і м'ята, випромінюють аромат, який відлякує мошок. Ці рослини не тільки відлякують мошок, але й додають оселі приємного аромату.

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Підтримуйте чистоту та сухість

Підтримувати квартиру в чистоті та сухості дуже важливо для відлякування мошок. Регулярно прибирайте крихти їжі та пролиту рідину, а також правильно утилізуйте сміття.

Встановіть віконні сітки

Встановлення віконних сіток є надійним методом запобігання проникненню мошок у квартиру. Віконні сітки діють як фізичний бар'єр, дозволяючи свіжому повітрю циркулювати, натомість мошкара не потрапляє всередину.

Нагадаємо, що кімнатні рослини озеленюють ваш простір та приносять користь, але й можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них мають здатність приваблювати шкідників, таких як тарганів.

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