Як позбутися молі в шафі: прості та дієві поради

Не допускати появу молі в шафі важливо для збереження одягу. Використовуючи природні та професійні методи, можна ефективно боротися зі шкідниками. UAportal підготував поради щодо боротьби з міллю.

Природні методи боротьби

Використовуйте природні методи боротьби без застосування агресивної хімії. Одним з методів є використання кедрових паличок або трісок, оскільки міль відлякує їхній запах. Покладіть в шафу пакетики з сушеною лавандою або гвоздикою, оскільки ці аромати також відлякують міль.

Пилосос і прання

Регулярне прибирання пилососом шафи та її вмісту може допомогти видалити личинки молі. Періть одяг, постільну білизну та інші вразливі речі в гарячій воді, щоб позбутися наявних личинок молі.

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Заморожування та вплив сонця

Для речей, які не можна прати при високих температурах, наприклад, делікатних тканин або м'яких меблів, використайте заморожування. Помістіть речі в морозильну камеру на кілька годин, щоб знищити личинки. Вплив прямих сонячних променів або тепла також усуне міль та її яйця, не завдаючи шкоди предметам.

Правильно зберігайте речі

Щоб запобігти розповсюдженню молі, зберігайте одяг та інші речі в пакетах чи контейнерах. Вакуумні пакети для зберігання або пластикові контейнери з кришками, що щільно закриваються, запобіжать пошкодженню речей від молі та забезпечать довготривалий захист.

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