Як позбутися молі в шафі: 3 ефективні лайфхаки

Зараження шаф міллю може бути не тільки неприємним, але й негігієнічним явищем. UAportal розповів, що важливо використовувати практичні лайфхаки для її знищення та запобігання.

Використання натуральних засобів

Натуральні засоби від молі, такі як кедрові бруски, пакетики з лавандою або сушені лимонні кірки, можна розмістити у шафі, щоб відлякувати її своїми сильними ароматами. Простий репелентний спрей можна зробити, змішавши кілька крапель ефірних олій, таких як лаванда, кедр або м'ята, з водою у пляшці з розпилювачем і розпорошивши його всередині шафи.

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Ретельне прибирання

Ретельне прибирання пилососом зі шланговою насадкою і подальше глибоке очищення шафи є ефективним методом видалення прихованих личинок та яєць молі. Після прибирання протріть всю внутрішню поверхню сумішшю води і білого оцту, щоб продезінфікувати і видалити залишки. Перед прибиранням важливо витягнути весь одяг та ретельно перевірити на наявність ознак зараження міллю.

Лавровий лист та крейда

Для посилення захисту можна покласти всередину контейнерів лавровий лист або шматочок крейди, оскільки вони слугують природними засобами проти молі. Щоб запобігти вторгненню, необхідно ретельно перевіряти та переносити речі, що зберігаються.

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