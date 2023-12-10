Як позбутися катишок на одязі: три лайфхаки

Зберігання одягу в ідеальному стані може стати справжнім викликом, особливо коли мова йде про уникнення пошкоджень тканин. Велика кількість факторів, таких як тертя, знос, навіть невеликі недбалості, можуть призвести до неприємного вигляду улюблених речей. UAportal підготував кілька простих лайфхаків, які можуть допомогти вберегти ваш одяг від появи катишок.

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Сортуйте одяг для прання

Зберіть разом делікатні та синтетичні тканини, оскільки вони утворюють більше ворсинок. Їх варто прати окремо від важчих тканин, таких як джинсова тканина або рушники, це мінімізує перенесення ворсинок.

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Вивертайте одяг навиворіт

Ще одна корисна порада – вивертайте одяг навиворіт перед пранням. Це запобігає прикріпленню ворсинок до зовнішньої поверхні одягу. Використання сітчастого мішка для прання делікатних речей також зменшує перенесення ворсу.

Підберіть налаштування пральної машини

Насамкінець, зверніть увагу на налаштування температури та віджимання на пральній машині. Вищі температури і швидше віджимання вивільняють більше ворсинок з тканини. Вибір нижчих температур і м'яких циклів допомагає мінімізувати утворення ворсинок і їх накопичення на одязі.

Нагадаємо, ми вже писали, скільки прального порошку потрібно сипати в пральну машинку.

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