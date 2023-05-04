Як позбавитися хропіння: прості поради, які працюють

UAportal підготував вичерпне керівництво для тих, хто хоче припинити хропіння та краще висипатися. Хропіння може бути серйозною проблемою, яка не тільки порушує ваш власний сон, але і може вплинути на якість сну людей, що оточують вас.

Змініть положення під час сну

Становище під час сну може суттєво вплинути на хропіння. Сон на спині може призвести до того, що язик і м'яке піднебіння провалюватимуться в задню стінку глотки, ускладнюючи дихальні шляхи і викликаючи хропіння. Щоб цього не сталося, намагайтеся спати на боці. Ви також можете використовувати подушку для фіксації тіла в цьому положенні та запобігання перевертанню на спину.

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Уникайте алкоголю та седативних засобів

Алкоголь та седативні засоби можуть розслаблювати м'язи горла, викликаючи хропіння. Уникайте вживання цих речовин перед сном, щоб знизити ймовірність розвитку хропіння.

Користуйтесь зволожувачем повітря

Сухе повітря може дратувати дихальні шляхи та викликати хропіння. Використання зволожувача повітря допоможе зволожити дихальні шляхи та зменшити хропіння. Обов'язково регулярно чистіть зволожувач, щоб запобігти утворенню грибка та бактерій.

Увага! Інформація у цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей та не призначена як медична рада чи рада зі здоров'я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим спеціалістом з питань, пов'язаних зі станом здоров'я.

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