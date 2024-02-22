Як позбутися бруду і липкого нальоту на витяжці: 5 ефективних порад

Дотримуючись цих перевірених порад, ви зможете зберегти витяжку чистою та без липких відкладень. UAportal розповів про п'ять практичних методів очищення, які допоможуть вам не лише зберегти її чистою, але й сприятимуть створенню більш здорового середовища для приготування їжі.

Відео дня

Сода та оцет

Щоб ефективно позбутися бруду і липких відкладень на витяжці, можна приготувати суміш з харчової соди та оцту. Почніть зі змішування оцту і води в пульверизаторі та нанесіть його на витяжку.

Потім посипте поверхню содою і залиште на кілька хвилин. Після цього витяжку слід почистити щіткою або губкою, а потім протерти вологою ганчіркою.

Знежирювальне мило для посуду

Ще одна корисна порада для видалення бруду та липких відкладень на витяжці – використовувати знежирювальне мило для посуду. Для цього кілька крапель засобу слід змішати з теплою водою в мисці. Потім губку слід занурити в мильний розчин і очистити витяжку від бруду та липких відкладень.

Читайте також: П'ять дешевих та дієвих способів прочистити каналізацію: один з них краще проводити вночі

Замочування білим оцтом

Наповніть неглибоку ємність білим оцтом, щоб очистити витяжку. Залиште її на кілька годин або на ніч. Кислотні властивості оцту допоможуть розпушити та розчинити бруд і липкі відкладення, що полегшить їх видалення.

Універсальний очищувач на основі цитрусових

Такі засоби не лише ефективно видаляють бруд, але й залишають після себе приємний аромат. Просто розпиліть засіб на витяжку, залиште на кілька хвилин, а потім витріть чистою ганчіркою. Для стійких плям рекомендується залишити засіб для чищення ще на кілька хвилин, перш ніж витирати їх.

Регулярне обслуговування та протирання

Щоб запобігти накопиченню бруду та липких відкладень, дуже важливо регулярно проводити технічне обслуговування та протирання. Після приготування їжі протріть витяжку вологою ганчіркою, щоб видалити жир і залишки їжі. Ця проста звичка допоможе захистити витяжку від бруду і липких відкладень.

Нагадаємо, ми розповіли, як легко видалити засмічення з забитої раковини.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!