Як використати зубну пасту в побуті: 5 ефективних порад

Зубна паста зазвичай асоціюється з гігієною порожнини рота, але вона має неабияку універсальність, коли йдеться про різні домашні завдання. UAportal підготував 5 способів застосування та розповів, як вона може сприяти чистоті житлового простору.

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Відновлення блиску металевого посуду

Боротьба зі стійкими плямами та нагаром на металевих каструлях і сковорідках може забирати багато часу. Однак, якщо ваш посуд не має спеціального покриття, на допомогу може прийти зубна паста. Нанесіть невелику кількість на поверхню та обережно потріть її щіткою або губкою.

Відбілювання швів між плиткою

Нанесіть невелику кількість зубної пасти на м'яку тканину або губку та обробіть нею забруднену ділянку. Ретельно потріть круговими рухами та побачите, як вона без особливих зусиль освітлює тьмяні проміжки між плитками.

Очищення стін

Непривабливі сліди від нігтів або плями на білих стінах чи шпалерах можуть стати джерелом розчарування. На щастя, зубна паста може слугувати ефективним тимчасовим рішенням. Нанесіть невелику кількість на уражену ділянку, акуратно розподіліть і розтушуйте її пальцем, як імпровізовану шпаклівку.

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Відновлення білого взуття

Біле взуття з часом накопичує стійкі плями та змінює колір. На щастя, зубна паста може допомогти. Візьміть ганчірку і видавіть на неї невелику кількість засобу. Акуратно протріть нею пошкоджені ділянки ваших улюблених білих кросівок.

Оновіть сантехніку

Візьміть тюбик зубної пасти, бажано тієї, термін придатності якої добігає кінця, і проткніть його голкою в декількох місцях. Після чого занурте його у бачок унітаза.

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