Як використати старі зубні щітки в побуті: 5 корисних порад

Стоматологи часто наголошують на важливості заміни зубних щіток кожні три місяці. Як наслідок, у людини може накопичуватися чотири зубні щітки на рік. UAportal розповів, що замість того, щоб відразу викидати їх, старі зубні щітки можуть знайти нове застосування в домашньому господарстві.

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Миття ручок

Очищення важкодоступних місць на ручках може бути складним завданням, якщо використовувати лише ганчірку. Використання старої зубної щітки допоможе досягти відмінного результату.

Шви між плитками

У ванних кімнатах, туалетах і кухнях часто є шви між плиткою, які потребують особливої уваги. Використання зубної щітки для точкового очищення допомагає зменшити витрату миючого засобу, водночас ефективно видаляючи бруд.

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Вентиляційна решітка

Накопичення пилу та сміття на вентиляційних решітках може призвести до забруднення повітря в житловому приміщенні. Використовуючи стару зубну щітку, можна легко очистити їх, забезпечивши чистішу та здоровішу циркуляцію повітря.

Обідки кришок каструль

Залишки їжі та сміття мають тенденцію накопичуватися навколо країв кришок каструль, що робить очищення необхідним, але складним завданням. Нанесення миючого засобу на забруднену ділянку та використання старої зубної щітки є ефективним рішенням для видалення стійких відкладень.

Підошви взуття

Білі підошви взуття схильні до швидкого накопичення бруду та бруду, що вимагає частого чищення. Стара зубна щітка виявляється зручним інструментом для ефективного та якісного очищення.

Раніше ми писали про ще один цікавий китайський лайфхак, який допоможе легко позбутись пилу в квартирі.

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