Як використати засіб для миття посуду в побуті: 5 цікавих порад

UAportal розповів, що рідина для миття посуду – незамінний предмет домашнього вжитку, який виходить за рамки своєї традиційної ролі. Розкрийте весь потенціал цього універсального засобу за допомогою цих п'яти нестандартних способів використання.

Відео дня

Засіб для прання

Рідина для миття посуду може ефективно боротися з жирними плямами на одязі. Просто нанесіть невелику кількість засобу безпосередньо на забруднену ділянку, м'яко втирайте його, а потім прополощіть теплою водою. Ви будете здивовані, як легко зникають стійкі жирні плями.

Виведення плям з килимів

Розведіть одну столову ложку засобу для миття посуду в 500 мл теплої води. Візьміть чисту ганчірку, занурте її в мильний розчин і обережно промокніть пляму. Бруд зникне, а килим виглядатиме свіжим і чистим.

Читайте також: Як вибрати хорошу губку для миття посуду: поради досвідчених господинь

Засіб для миття підлоги

Змішайте дві столові ложки засобу для миття посуду у відрі гарячої води. Зверніть увагу, що цей спосіб підходить для лінолеуму та кахельної підлоги, але не рекомендується для ламінату або паркету.

Гребінці та щітки

Підтримуйте бездоганну гігієну гребінців і щіток для волосся за допомогою простого засобу. Просто протріть їх невеликою кількістю рідини для миття посуду, переконавшись, що вона потрапляє в усі куточки та щілини. Потім ретельно промийте гарячою водою і ваші гребінці та щітки будуть чистими.

Чистка цементу

Попрощайтеся з непривабливими масляними плямами на бетонній підлозі за допомогою комбінації харчової соди та рідини для миття посуду. Щоб розпочати боротьбу із залишками олії, рясно посипте пляму харчовою содою. Потім налийте на неї засіб для миття посуду і енергійно почистіть щіткою.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як прасувати речі вдвічі швидше за допомогою фольги.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!