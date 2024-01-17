Як використовувати сіль не лише в кулінарії: 2 дієві лайфхаки

Сіль, незамінний інгредієнт нашого життя, виходить за межі свого кулінарного застосування і пропонує цінну допомогу в різних домашніх справах. UAportal розповів про два корисні лайфхаки з використанням солі, які можуть приємно здивувати.

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Ніж

З часом ножі часто втрачають свою гостроту, що робить процес нарізання менш ефективним і приносить більше клопоту. Замість того, щоб спростити процес заточування, спробуйте цей простий метод.

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Просто занурте ніж у миску з підсоленою водою. Цей попередній крок може значно полегшити процес заточування.

Гриби

Для початківців, які занурюються в грибництво, дуже важливо відрізняти їстівні сорти від токсичних. Якщо посипати невеликою кількістю солі свіжозрізану поверхню гриба, неїстівний пожовтіє. Пам'ятайте, що до всіх сумнівів у питаннях споживання грибів слід ставитися серйозно, і безпечніше утриматися від вживання будь-яких підозрілих грибів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як прасувати речі вдвічі швидше за допомогою фольги.

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