Як використати розпушувач в побуті: 3 цікавих лайфхаки

Розпушувач для тіста здавна полюбився досвідченим господиням як універсальний засіб для вирішення різноманітних побутових проблем. UAportal розповів, що перевага цього методу полягає в його зручності, особливо в тих випадках, коли спеціалізованих засобів немає під рукою.

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Білий одяг

Багато досвідчених господинь утримуються від частого використання відбілювача, оскільки він погіршує якість тканини, що призводить до швидкого зносу речей. На щастя, є альтернативне рішення.

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Просто змішайте рівні частини розпушувача та оцту та залийте отриману суміш у спеціальний відсік для відбілювача вашої пральної машини. Побачите, як стійкі жовті та сірі відтінки легко зникають лише за одне прання.

Простір між плиткою

Навіть при ретельному підході шви між плитками часто виглядають недоглянутими, створюючи проблему для господарів, які дбають про чистоту. Не бійтеся, адже вирішити цю проблему простіше, ніж здається.

Зробіть суміш, змішавши розпушувач з невеликою кількістю води до отримання консистенції, схожої на сметану. Нанесіть засіб на проблемні місця, залиште його приблизно на 10 хвилин і почистіть старою зубною щіткою.

Срібло

Хочете швидко відновити блиск столового посуду та ювелірних прикрас? Змочіть ганчірку і нанесіть на неї трохи розпушувача, перш ніж використовувати її як полірувальний засіб. Згодом просте ополіскування змиє порошок, залишивши ваші столові прилади та аксесуари блискучими.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як прасувати речі вдвічі швидше за допомогою фольги.

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