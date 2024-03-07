Як використовувати соняшникову олію у повсякденному житті: 3 цікавих лайфхаки

Соняшникова олія є не лише основним продуктом на кожній кухні, але й має неймовірний потенціал за межами кулінарного використання. UAportal розповів про три лайфхаки, які зроблять її корисною у повсякденному житті.

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Покращення роботи сантехніки

Ретельно протерши сантехніку соняшниковою олією, ви можете попрощатися зі стійкими плямами та отримати блискучу поверхню. Вона не лише ефективно усуває проблему, але й надає привабливого блиску, забезпечуючи бездоганний вигляд вашої сантехніки.

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Відновлення обробних дощок

Жахливі запахи таких інгредієнтів, як часник, цибуля або риба, часто залишаються на обробних дошках. Змочіть серветку в олії та протріть нею поверхню. Ви побачите, як небажані запахи зникнуть, залишивши ваші дошки свіжими та готовими до подальшого використання.

Взуття

Несприятливі погодні умови можуть завдати шкоди нашому улюбленому взуттю, часто залишаючи після себе неприємні білі смуги. Соняшникова олія є чудовим рішенням для боротьби зі слідами, одночасно надаючи їм блиску. Візьміть серветку, додайте кілька крапель соняшникової олії та старанно відполіруйте плями, щоб ваше взуття знову набуло колишньої привабливості.

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