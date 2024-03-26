Як використати перестиглі банани в побуті: цікаві лайфхаки

Перестиглі банани мають несподіване застосування в домашньому господарстві, яке є практичним та екологічним. UAportal підготував три лайфхаки, які полегшать рутину.

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Видалення іржі

Перестиглі банани можна використовувати для видалення іржі з побутових предметів. Цей метод полягає у натиранні внутрішньої частини шкірки на уражену ділянку, що дозволяє натуральним оліям подіяти на іржу. Через кілька хвилин після втирання місце слід протерти чистою ганчіркою.

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Крем для взуття

Натуральні олії та калій, що містяться в шкірці перестиглого банана, підходять для використання як альтернатива крему для взуття. Цей метод діє як м'який кондиціонер. Втираючи внутрішню частину шкірки в поверхню взуття та поліруючи її м'якою тканиною, можна досягти природного блиску.

Добриво для рослин

Перестиглі банани можна використовувати повторно, подрібнивши їх і змішавши з ґрунтом, щоб вони слугували натуральним добривом для кімнатних рослин і садових овочів. Поживні речовини, такі як калій і фосфор, сприяють кращому росту. Цей екологічний і бюджетний підхід зменшує кількість харчових відходів, водночас підтримуючи здоровий розвиток рослин.

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