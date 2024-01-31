Як використати перекис водню в побуті: 3 корисних лайфхаки

Для ощадливих господинь, які прагнуть зекономити на побутовій хімії, перекис водню став надійним союзником не лише завдяки своїм антисептичним властивостям. UAportal розповів, що цей універсальний засіб має кілька економічно вигідних та ефективних способів застосування в побуті, які варто спробувати.

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Прибирання у ванній кімнаті

Втомилися боротися зі стійким вапняним нальотом або сантехнікою, яка потребує полірування? Використовуйте перекис водню – ця рідина не лише не поступається професійним засобам для чищення, але й має м'якший запах і значно нижчу ціну. Використовуючи його, ви можете попрощатися з накопиченим брудом і повернути блиск, і все це без зайвих витрат.

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Догляд за кімнатними рослинами

Кімнатні рослини часто стають жертвами грибкових інфекцій. Однак господині можуть боротися з цією загрозою, використовуючи перекис водню. Для цього потрібно додати невелику кількість засобу у воду для поливу.

Усунення неприємного запаху харчових контейнерів

З часом контейнери набувають непривабливого і стійкого запаху. На щастя, на допомогу може прийти перекис водню. Просто ретельно протріть контейнери серветкою, змоченою в перекисі водню.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як прасувати речі вдвічі швидше за допомогою фольги.

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